Şile’de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Şile'de elektrik malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın iki saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Şile'nin Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan fabrikadaki depoda havai fişeklerin de olduğu öne sürülmüştü.

AA'nın haberine göre 2 katlı fabrikanın deposunda çıkan yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

çıktı. Elektrik malzemeleri üretimi yaptığı belirtilen fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulunuldu.

Dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü.

Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etti.