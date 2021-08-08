Şile’de bugün de denize girmek yasaklandı

İstanbul Şile'de rüzgarlı hava ve sağanak yağış beklenmesi üzerine kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamayla saat 09.00 itibariyle gün boyu denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

8 Ağustos Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Kaymakamlığımızca 08 Ağustos Pazar (bugün) saat 09.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır.

Beykoz ve Şile Kaymakamlığı, denizde yoğun dalga ve akıntı olması ve rüzgar nedeniyle dün de denize girmenin yasaklandığını duyurmuştu.