İstanbul'da 2 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Kaymakamlığımızca 07.08.2021 Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır. 08.08.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır" denildi.

Beykoz Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile ilçede denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün Beykoz'da denize girmek yasaklandı. Pazar günü hava ve deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerce takip edilecek deniz durumuna göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.