Şile Kaymakamlığı'ndan 'iptal edilen Gülşen konseri' açıklaması

İstanbul Şile'de yapılacağı duyurulan Gülşen konserinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Sahne kıyafetleri nedeniyle gericiler ve iktidar yanlıları tarafından sürekli hedef gösterilen Gülşen'in konserinin iptal edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Yaşananlar üzerine Şile Kaymakamlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

''Canlı Müzik İzin Belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır'

Açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şile’de düzenlenecek konser Kaymakamlık tarafından iptal edildi' şeklindeki asılsız haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. İlçemiz Meşrutiyet Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede; konser düzenlemek isteyen işletmenin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında ana faaliyet konusunun "Büfe İşletmeciliği" olduğu, "Canlı Müzik İzin Belgesi" bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. aha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir"