Giyimi nedeniyle hedef gösterilen Gülşen'in Şile konseri yasaklandı

Şarkıcı Gülşen'in Cumartesi günü Şile'de vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edildi.

Haber Merkezi

En son Ereğli'de sahneye çıkan şarkıcı Gülşen 23 Temmuz akşamı Şile'de konser verecekti.

Sahne kıyafetleri nedeniyle sürekli hedef gösterilen Gülşen'in konseri bir gün önce Şile Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

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