En son Ereğli'de sahneye çıkan şarkıcı Gülşen 23 Temmuz akşamı Şile'de konser verecekti.
Sahne kıyafetleri nedeniyle sürekli hedef gösterilen Gülşen'in konseri bir gün önce Şile Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Giyimi nedeniyle hedef gösterilen Gülşen'in Şile konseri yasaklandı
Şarkıcı Gülşen'in Cumartesi günü Şile'de vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edildi.
Haber Merkezi
En son Ereğli'de sahneye çıkan şarkıcı Gülşen 23 Temmuz akşamı Şile'de konser verecekti.
Sahne kıyafetleri nedeniyle sürekli hedef gösterilen Gülşen'in konseri bir gün önce Şile Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.