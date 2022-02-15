Orhan Gencebay da Gülşen'i hedef gösterdi: Bu edeple ilgili

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve gelini Seda Özmen Etiler'de bir mekanda yemek yemelerinin ardından basın mensupları ile sohbet etti.

Akşam'ın haberine göre; Orhan Gencebay, müzik sektörü hakkında "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur, durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kadın sanatçıların son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleri hakkında da açıklamalarda bulunan Orhan Gencebay, şunları söyledi:

"Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti."

"Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum"

"Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım"

Işın Karaca da hedef göstermişti

Gülşen hakkında konuşan şarkıcı Işın Karaca da Gülşen'i hedef almıştı. Karaca 'Ben de bir kız annesiyim, Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli' demişti.

Ne olmuştu?

Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerindeki performanslarının yanı sıra kostümleriyle de ön plana çıkıyor. En son İzzet Yıldızhan, "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" sözleriyle yeni bir tartışma başlatmıştı. Yıldızhan'a ilk tepki 'herkes geçmişine baksın' mesajıyla Hande Yener'den gelmişti.