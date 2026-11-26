Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 5 sanık tahliye edildi.

Davanın ikinci duruşması dördüncü gününde sona erdi. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kartal Adliyesi’nde yer alan konferans salonunda görülen duruşmada sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme ara karar için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, AHBAP soruşturmasından tutuklu sanatçı Haluk Levent’in kardeşi ve Koşan Adam organizasyon firmasının sahibi Berkant Acil ve firma çalışanı Arif Sevik, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya ile “iş insanı” Murat Özdemir’in tahliyesine kararı verdi.

Mahkeme Özgür Kabadayı ile imar ve şehircilik müdürü şehir plancısı Aslı Kotan, imar şefi şehir plancısı Evren Buçan, belediye başkan yardımcıları Tuncay Tolga Özçakmak ve Berna Avcı ile avukat Ali Şafak’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sonraki duruşma 15 Şubat 2027'de görülecek.

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