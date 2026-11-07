Şile Belediye Başkanı ve 10 sanığın tutukluluklarına devam kararı: Bir sonraki duruşmada Haluk Levent dinlenecek

İstanbul Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 53 sanıklı Şile Belediyesi’ne ilişkin davanın ilk duruşması 8’inci günde sona erdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Berk Ulu ve Mert Ulu dışındaki 51 sanığın savunmalarının tamamlanmasının ardından, duruşmanın 4 Kasım’daki yedinci gününde savcı mütalaasını açıklamış, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların tedbirlerinin aynen uygulanmasına devam edilmesini talep etmişti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme başkanı tutuklu sanıklara ve avukatlarına söz hakkı verdi. Mahkeme başkanı saatin geç olması gerekçesiyle ara karar öncesi avukatların beyanlarının bir dakikayla sınırlı tutulmasına karar verdi. Ancak avukatlardan bazıları süre kısıtlamasına savunma hakkının kısıtlanması gerekçesiyle itiraz etmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı düne ertelemişti.

Sanık avukatları tutukluluğa karşı savunma yaptı

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, sekizinci günde duruşma sanık avukatlarının tutukluluğa karşı savunmalarının alınmasıyla başladı. 11 tutuklu sanığın avukatlarının beyanlarının ardından adli kontrol talebi uygulanan sanıkların adli kontrole ilişkin itirazları alındı. Avukatlardan bazıları savunmalarında tevsii tahkikat ve tanık dinlenmesi taleplerini de iletti.

35. Şile Bezi Festivali’nde kamu zararı iddiaları

Şile Belediyesi dosyasında ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluşturulduğu iddialarıyla yer alan 35. Şile Bezi Festivali’ne ilişkin tutuklu bulanan sanıklardan, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın avukatı beyanında, festivale ilişkin Kaya ile aynı miktardaki para transferi gerekçesiyle aynı suçlamaların yöneltildiği sanıklar Mert Ulu, Bert Ulu, Mehmet Sait Köse’nin tutuksuz yargılanırken Kaya’nın tutuklu bulunmasına dikkat çekti.

İktidarın muhalefeti bölmek ve yerel yönetimlerde yeniden güç sahibi olmak üzere başlattığı sonu gelmeyen belediye operasyonlarında, gerçeklerle uydurma suçlamalar birbirine girdi. soL okuyun, iktidarın attığı adımlardan haberdar olun.

'Müvekkilin hesaplarını Haluk Levent kullanmış'

Avukat Haluk Levent’in sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep ederek şunları söyledi:

“Kaya’nın işlemiş olduğu iddia edilen suçlar ile diğer sanıkların işlemiş olduğu iddia edilen suç arasındaki ayrım bugüne kadar somut bir şekilde bize izah edilmedi. Biz yapmış olduğumuz tutukluluk itirazlarında da bundan bahsettik. Adli kontrol hükmüyle salınan Berk Ulu ve Mert Ulu şu anda dinlenemiyor çünkü firar ettiler. Bert Ulu ve Mert Ulu'nun da hesabına giren paranın miktarı aynı. Keza o paralardan bahsediliyor. Miktar aynı, eylem aynı, söylem aynı. Bu iki kişinin de müvekkilimden ayrı olarak söylemiş olduğu tek bir şey var. Dosya kapsamında bu kişiler kendi aralarında fatura işleri yaptığından bahisle 'etkin pişmanlık'tan faydalanarak salıveriliyor. Eğer bu olaydan bağımsız başka bir olayda ‘biz fatura işi yapıyoruz’ denmesi 'etkin pişmanlık'sa biz de diyoruz ki müvekkilin hesaplarını Haluk Levent kullanmış. Bunu zaten diğer tarafta inkar etmiyor.”

'Haluk Levent dinlensin' talebi

Kaya’nın hesabından yapılan transferlerin Levent adına gerçekleştirildiğinin bilirkişi raporunda da ifade edildiğini söyleyen avukat, Levent’in soruşturma sırasında ifadeye çağrılmamasını eleştirerek, "Belki alınmış olsaydı müvekkilim 4 aydan beri tutuklu olmayacaktı. Belki biz orada bir oyuncu değişikliği yapacaktık, Haluk Bey gelecekti kendisini burada ifade edecekti” dedi.

Avukat beyanında, “Bu duruşmalar sonlandıktan sonraki korkumuz şu: Bu tarz soruşturmaların sonucunda farklı belediyelerde ortaya çıkan sıkıntılardan dolayı da müvekkilin şüpheli sıfatıyla yargılanma ihtimali söz konusu. O yüzden bugün takdir edeceğiniz karar bizim açımızdan çok çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Festivalin organizasyonunu üstlenen firmanın sahibi Haluk Levent’in ağabeyi Berkant Acil ve firma çalışanı Arif Sevik de davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyor.

Avukatların beyanlarının da tamamlanmasıyla 18.00’de mahkeme ara karar kurmak üzere duruşmaya ara verdi.

Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek, Haluk Levent bir sonraki duruşmada dinlenecek

1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbirlerinin de aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verdi.

Avukatların taleplerinin bir bölümünün kabulüne karar veren mahkeme AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent’in de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi.

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