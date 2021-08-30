Silahlı Taliban üyeleri, açıklama okuyan Afgan sunucunun etrafını sardı

Afgan televizyon ağı Barış Stüdyosu'nda, bir programda sunucunun Taliban'ın bir açıklamasını okurken etrafının silahlı üyelerle sarılmasını görüntüleyen bir video paylaşıldı.

Videoda yer alan görüntülere göre, "Pardaz" adlı programın sunucusu, Taliban'ın İslam Emirliği'nin halka "kendileriyle işbirliği yapması ve kendilerinden korkmaması gerektiğini" söylediğini aktarıyor. BBC muhabiri Kian Şerifi, sunucunun stüdyoda bir Taliban üyesiyle röportaj yaptığını, ancak programın ortasında dilin değişmesi nedeniyle söyleşiyi çeviremediğini söyledi.