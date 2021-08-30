ABD: Taliban tahliyelere 31 Ağustos'tan sonra da izin verecek

ABD, 97 ülkeyle birlikte, Taliban'ın, yabancı güçlerin geri çekilmesinin son tarihi olan 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan vatandaşları ve yabancı uyrukluların tahliyelerine izin vereceğini duyuran bir ortak bildiri yayınladı.

Ortak bildiride, "Hepimiz, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, bizimle çalışan Afganların ve risk altında yaşayan herkesin Afganistan dışına özgür seyahat etmesinin sağlanması taahhütünde bulunuyoruz" denildi.

Güvenli tahliye için Taliban'dan güvence alındığı belirtilen bildiride, "Seyahat yetkisi bulunduran tüm yabancı uyrukluların ve Afganistan vatandaşlarının ülke dışına güvenli ve düzenli çıkışı için Taliban'la anlaşıldı" denildi.

Bildiride, önceden belirlenen Afganistan vatandaşları için seyahat belgeleri çıkarılmasına devam edileceği ve Taliban'ın bu belgeler doğrultusunda insanların ilgili ülkelere seyahatine izin vereceğinin umulduğu belirtildi.