Kanada: Taliban'la tahliyeler için müzakerelere başlıyoruz

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Afganistan'daki tahliye operasyonların yetersizliğine ilişkin hükümete dönük eleştirileri kabul ettiğini söyledi.

Kanadalı CTV televizyonuna açıklamalarda bulunan Garneau, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne bu kadar hızlı geçeceğini öngöremediklerini söyleyerek, "Tahliyelerin geç başladığına ilişkin eleştirilere gelirsek, bunlar gayet adil eleştiriler" dedi.

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nı kapatmasıyla birlikte tahliyelerin daha da zorlaştığını söyleyen Garneau, NATO ülkeleri ve Taliban arasında Afgan müttefiklerin tahliyesine dönük müzakerelerin başlayacağını söyledi.

Garneau, "Taliban'ın açık ticari havalimanına sahip olmanın avantajlarını ve buranın ülkeyi terk etmek isteyen insanların çıkış yeri olduğunu ciddi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda, insanların komşu ülkelere geçiş yoluyla ülkeden ayrılmayı tercih etmesi durumunda sınırlarda engel oluşturmama konusunda güvence vermeleri gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Garneau, Kanada hükümetinin Taliban'la doğrudan müzakere edip etmediğine ilişkin soruya, "Taliban'la doğrudan görüşen ABD'yle görüşüyoruz. Elbette G7'nin Birleşmiş Milletler'in ve G20'nin parçasıyız" yanıtını verdi.