Silahlı saldırı sonucu yaralanan Müzeyyen Karabulut 7 kez şikayette bulunmuş

Batman’da yaşayan Doğan Demir, Çamlıtepe Mahallesi’nde sevgilisinin evine dün silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu Demir'in sevgilisi Müzeyyen Karabulut yoğun bakıma alınırken, genç kadının kardeşi Sultan Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından kayıplara karışan Doğan Demir’i yakalamak için çalışma başlatıldı.

Defalarca şikayet etmiş

Hayatını kaybeden Müzeyyen Karabulut'un saldırıya uğramadan önce 7 kez karakola şikayette bulunduğu ortaya çıktı. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi Kadın Komisyonu konuyla ilgili açıklama yaparken, ağır yaralı olan Sultan Karabulut'un akrabaları ile yaptığı görüşmede hastanede can güvenliğinin olmadığını söylediğini duyurdu.

Karakolda işlem yapılmamış

Müzeyyen Karabulut'un İzmir'de yaşadığı ve bir taziye ziyareti için ailesinin evinde misafir olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamada saldırganla birlikte yaşayan olan Bulut'un, saldırı öncesi yaklaşık bir buçuk yıldır Doğan Demir’den kaçtığı belirtildi. Açıklamada, Müzeyyen Karabulut'un 7 defa karakola şikayette bulunduğu ancak saldırgan hakkında herhangi bir önlem alınmadığı da söylendi. (ANKA)