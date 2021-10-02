Boşanma aşamasındaki eşini 16 yerinden bıçakladı, iyi hal indirimiyle tahliye edildi!

Eskişehir’de, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Öznur Gülbaş’ı 16 yerinden bıçakla ağır yaralayan tutuklu eski koca sanık Harun Sazlar, Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Sazlar hakkında "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Savcı cezayı hafifletti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde görülen davada savcı, sanık Harun Sazlar hakkında yerel mahkemenin verdiği "kasten öldürmeye teşebbüs" cezasının kaldırılarak, "eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Savcı mütalaasında, "Sanık elindeki bıçağı havaya kaldırmış boğazıma doğru indirmekteyken ve diğer eliyle de benim ağzımı kapatmış haldeyken göz göze geldik, ‘Harun yapma’ dedim, bu esnada sanık beni bıraktı’ şeklindeki beyanları, eyleminden Öznur Gülbaş’ın ricasıyla nedametle (pişmanlıkla) vazgeçtiği anlaşılan sanığın kullanımındaki cep telefonu hattından hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat’ı arayarak getirtilen ses kayıtlarına göre, eşini bıçakladığını, sağlık durumundan endişe ettiğini bildirerek yardım istemesi, bıçak darbelerinden sadece birinin hayati tehlikeye yol açması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçun icrai hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabulünün gerektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın olay tarihinde resmi nikahlı eşi olan Öznur Gülbaş’ı yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilmektedir” dedi.

Sanık tahliye edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar cezaevinden, eski eşi Öznur Gülbaş ise Eskişehir Adliyesi’nden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. İstinaf Mahkemesi, sanık Harun Sazlar hakkında yerel mahkemenin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasını kaldırarak "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay ve "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Ayrıca "iyi hal" uyguladığı sanık Sazlar’ın tahliyesine karar verdi.

'Çocuğumu nasıl koruyacağım?'

Tahliye kararına tepki gösteren Öznur Gülbaş, “Onu çıkaracaklar, çocuğumu nasıl koruyacağım?” dedi.

Eskişehir’de son üç ay içinde önce Ayşe Tuba Arslan sonra da Öznur Gülbaş davalarında saldırganlara uygulanan ceza indirimlerine dikkat çeken CHP Eskişehir Millektvekili Utku Çakırözer ise "Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı sonrasında yargıda kadına şiddet davalarında art arda ceza indirimleri verilmesi dikkat çekicidir. Bu bir tesadüf değildir. Kadına şiddet davalarında faillere uygulanan her ceza indirimi yeni kadın cinayetlerine davet çıkarmaktır. Bu kararlar bir kez daha gösterdi ki kadına yönelik şiddet ve cinayet davalarında ne koruma, ne ceza, ne de adalet var!" dedi.