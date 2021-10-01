Tekirdağ'da kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün akşam saatlerinde, Nazlı Koldaguç ile erkek arkadaşı Serkan İ. kullanılmayan bir meslek lisesinin bahçesinde tartıştı.

DHA'nın haberine göre Serkan İ., yanındaki bıçakla Koldaguç'u 9 yerinden bıçaklayarak, kaçtı. Koldaguç’un çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 30 yaşındaki Nazlı Koldaguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Serkan İ. saklandığı metruk bir evde yakalanarak gözaltına alındı.