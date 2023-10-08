Silahlı cinayetler devam ediyor: Sivas'ta bir düğünde 2 ölü, 1 yaralı

Son zamanlarda artış gösteren silahlı çatışma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sivas'ta bir düğünde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak Köyü'nde dün saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Düğün sırasında davetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, B.S. üzerinde bulunan tabancayla otomobillerine binen Mustafa Boyraz, Zekeriya Çakmak ve İbrahim Çelebi'ye ateş etti.

İbrahim Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Boyraz ve Zekeriya Çakmak hastaneye kaldırıldı. Zekeriya Çakmak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.S. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayetlerin yüzde 85'inde silah kullanılıyor

Her geçen gün artan silahlı çatışma haberlerine yenisinin eklenmesiyle, ülkede yükselen çeteleşme ve bireysel silahlanmadaki artış da yeniden gündeme geldi.

Umut Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan'ın yaptığı açıklamaya göre; 2023 yılı verilerine göre 211 günde toplam 1938 silahlı vaka meydana geldi, söz konusu olaylarda ise 1200 silahlı cinayet işlendi.

Türkiye'deki cinayetlerin yüzde 85'inde silah kullanılmakta olduğunu belirten Akcan, Türkiye'de 1 ruhsatlı silaha karşılık, 9 ruhsatsız silah olduğunu vurguladı.