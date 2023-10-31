Silahlı cinayetler devam ediyor: Av tüfeğiyle ailesinden 3 kişiyi öldürdü

Bireysel silahlanmanın artması sonucunda, silahlı çatışma haberlerinin sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Son zamanlarda artış gösteren silahlı çatışma haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Mersin'de tartıştığı kardeşi Serap (47), eniştesi Murat (50) ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ'ı (21) av tüfeği ile öldürüp kaçan M.T'yi (50) yakalamak için emniyet güçleri operasyon başlattı.

DHA'daki habere göre; olay, Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi’ndeki Elemanlar Sitesi’ndeki meydana geldi. M.T. daha önce aralarında husumet olan kız kardeşi Serap Akdağ’ın evine geldi. İki kardeş arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

M.T., yanındaki av tüfeği ile kardeşi Serap’a, eniştesi Murat ve yeğeni Ferhat Mücahit Akdağ’a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T. olay yerinden kaçarken, ekipler 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Silahlı çatışma haberleri neredeyse her gün medyaya yansırken; söz konusu çatışmalarda binlerce kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

Umut Vakfı'nın 2023 yılının başında yayımladığı rapora göre; 2022’de medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Türkiye genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.