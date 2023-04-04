Silahlanma yaşı 12’ye indi, çocuk sanık sayısı katlandı

Bireysel silahlanma giderek büyüyen bir güvenlik sorununa dönüşürken silah kullanımı da 18 yaşın altına düştü. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2022 yılında binlerce çocuk, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” kapsamında sanık olarak yargılandı. Silah ya da bıçak bulundurduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan çocuk sayısında 2021 yılına oranla 2022 yılında yüzde 131’lik artış yaşandı.

Birgün'ün aktardığı verilere göre, ceza mahkemelerinde silahlı suçları kapsayan dosya sayısı, 2022 yılında 69 bin 892 oldu. Bu dosyalardaki 3 bin 352 sanığın 18 yaşın altında olduğu açıklandı. Silah ya da bıçak kullandığı, bulundurduğu ya da ticaretini yaptığı gerekçesiyle hakkında dosya açılan 3 bin 352 çocuktan 455’nin 12-14 yaş grubunda, 2 bin 897’sinin ise 15-17 yaş grubunda olduğu bildirildi.

Verilerde 2020 yılına oranla yaşanan artış da dikkati çekti. 2021 yılında, ateşli silah ya da bıçak kullanmak, bulundurmak ya da ticaretini yapmak suçundan hakkında dosya açılan çocuk sayısının bin 453 olduğu belirtildi. Çocuk sanık sayısında 2021 yılına oranla 2022 yılında yaşanan artış yüzde 131 oldu.