Silah ve kaçak sigarayla yakalanan AKP’li: Her şey başkanın bilgisi dahilindeydi

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköy Belde Belediyesi Başkanı Abdulkadir Balica'ya ait zırhlı makam aracında 3 gün önce yakalanan iki kalaşnikof silah ve bin 950 kaçak sigaraya ilişkin bugün yeniden gözaltına alınan Ali Balcia, araçtaki her şeyden AKP’li Başkan Adulkadir Balica’nın bilgisinin olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Batman’da yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan araçta çıkan silah ve sigaraya ilişkin aynı gün gözaltına alınan belediye başkanının makam şoförü ve oğlu olan Mehmet Balica ile AKP Sırtköy Belde Teşkilat Başkanı Ali Balica, Batman Emniyet Müdürlüğü’nde iki gün tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

'Her şeyden başkanın haberi vardı'

Yapılan haberler sonrası sabah saatlerinde AKP Sırtköy Belde Teşkilat Başkanı Ali Balica'nın beldede bulunan evi askerlerce basıldı. Evde arama yapan jandarma ekipleri Ali Balica'yı gözaltına aldı. Ali Balica, ifadesi alınmak üzere İdil ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yeniden ifadesi alınan Balica, "Araçta taşıdığımız her şeyden Belediye Başkanı Abdulkadir Balica'nın haberi vardı. Ondan habersiz hiçbir şey yapamayız" dediği öğrenildi.



Ali Balica'nın ifadesi alındıktan sonra yeniden serbest bırakılırken, AKP Sırtköy Belde Teşkilat Başkanlığı görevine ise son verildiği öğrenildi.

Başkan vekalet vermiş

Sırtköy Belde Belediyesi Başkanı Abdulkadir Balica'nın olayın yaşandığı günlerde beldede de olmasına rağmen vekaletini emekli korucu Abdulkerim Koşmat'a verdiği ileri sürüldü. Balica'nın bu şekilde, olaylar yaşanırken beldede olmadığını ve yaşananlardan haberinin olmadığı izlenimi yaratmaya çalıştığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı AKP yönetiminde olan Sırtköy Belde Belediyesi Başkanı Abdulkadir Balica'ya ait zırhlı makam aracında bin 950 paket kaçak sigara yakalandı. Batman girişinde kontrole takılan aracın içerisinde belediye başkanının makam şoförü ve oğlu olan Mehmet Balica ile AKP Sırtköy Belde Teşkilat Başkanı Ali Balica bulunuyordu. Van'dan yola çıkan 73 KA 151 resmi plakalı zırhlı araç Batman girişinde üç gün önce polis kontrol noktasında durdurulmuştu. Araçta yapılan aramada her iki şahsa ait iki kalaşnikof ve şarjörleri ile bin 950 paket kaçak sigara yakalanmıştı.