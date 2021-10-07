Boyun Eğme: Bu asalak düzeni de AKP’yi de sepetleyin

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme bugünkü sayısında yoksulluk gündemini manşete taşıdı. AKP’lilerin ve muhalefetin emekçilerin giderek yoksullaşması gerçeği karşısında sergiledikleri tavrı eleştiren gazete "Bu Asalak Düzeni de AKP'yi de Sepetleyin" başlığını kullandı.

Gazetenin manşetinde yer alan yazı şu şekilde:

Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor, halkın huzursuzluğu her geçen gün artıyor

Bir bakıyorlar, yabancı bir dergide AKP’li cumhurbaşkanının sağlığı ile ilgili bir haber çıkmış. Tedirgin oluyorlar, ya vazgeçtilerse bizden diye. Hop, sportmen başkan devreye giriyor. Üniversiteler açılmış, yurtlar yetersiz, kiralar yüksek ve öğrenciler barınma sorunu yaşıyor. Hemen, torununun kedisi ile başkan arz-ı endam ediyor. Mesaj da bir önceki gün yaptığı konuşmasını manşete taşıyan gazetede veriliyor: “Yapamazsın Başaramazsın Diyenlere Prim Vermeyin”. Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor, halkın huzursuzluğu her geçen gün artıyor. Tııırrınk! Nakit çalışan cumhurbaşkanı karışıyor cumhurun arasına. Dolduruyor sepete paketleri. Cebinde var parası, ödüyor sepettekileri.

Muhalefetin halka hakkını teslim edecek bir vaatte bulunmayayım aceleciliği

Meclis muhalefeti de “şükrediyor” AKP’li cumhurbaşkanının bu çaresizliğine. Sorun büyük, e bir çözüm de önermek lazım. Sallıyor muhalefettekiler de: “Elektrik zamlarına tüketici boykotu ile yanıt verelim” diyor, yurt sorununu Finans Merkezi binasını yurda dönüştürerek çözeceğini iddia ediyor. Bir de anlaşılan “aman halkı harekete geçirecek ya da halka hakkını teslim edecek bir vaatte bulunmayayım” aceleciliği var muhalefetin.

Markette boy gösteren AKP'li cumhurbaşkanı devlet bin adet dükkan açacak şantajında bulunurken, CHP’li muhalefet başı ise zam yapan marketler korksun benden diyerek tehdit savuruyor. Bu arada halkın yoksulluğu su yüzüne çıkmayı geçti, çırılçıplak ortada duruyor. Ne şantaj ne kuru tehdit fayda etmiyor. İktidarı ve muhalefeti ile düzen siyasetinin topu için “hikmetinden sual olunmaz” piyasanın çarkları dönmeye, parası olanın dediğince her iş yürümeye devam ediyor. Belli ki bu düzen sürdükçe halkın ekmeği küçülürken, yoksulluk daha da büyüyecek. Peki çare?

Bu düzenin düdüğünü öttürenlere de onların üfürüklerine de kulak vermeyelim

Ne demiş AKP’li cumhurbaşkanı “Yapamazsın Başaramazsın Diyenlere Prim Vermeyin”. Gelin bu düzenin düdüğünü öttürenlere de onların üfürüklerine de kulak vermeyelim. Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için örgütlenelim! Yurttaşlarının temel beslenme ihtiyacının karşılanmasının devlet sorumluluğunda olduğu sosyalist Türkiye'yi kuralım, bu düzeni de sepetleyelim!