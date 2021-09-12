Silah ruhsatı alımında değişiklik: Cumhurbaşkanlığı maddesi...

Ateşli Silahlar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek.

Haber Merkezi

Ateşli Silahlar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Yapılan değişikliğe göre bu kişilerin tedbir kararı süresince silah taşıma veya bulundurma ruhsatı askıya alınacak ve silahı da ‘emanete’ alınacak.

NTV'nin haberine göre, ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar infazın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat başvurusu yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri de silah ruhsatı alabilecek.

Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Başkanı, üyeleri de silah taşıyabilecek.

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