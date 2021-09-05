İplik fabrikası patronu grev öncesi işçiye silah çekti!

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren Teknik İplik Fabrikası patronu Hasan Ateş, sendika temsilcisi işçiye silah çekti.

DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası'nın (DİSK Tekstil) örgütlü olduğu fabrikada, TİS sürecinde sendika ve patron anlaşamadığı için geçen hafta grev kararı alındı. Grevi tanımayacağını söyleyen patrona karşı dün gece 23.00’da sendika yöneticileri ve işçiler bir eylem gerçekleştirerek açıklama yaptılar.

Sabah saatlerinde fabrikaya gelen patron ve yöneticiler ise sendikanın baş temsilcisini odaya çağırarak sendikadan istifa etmesi konusunda baskı uyguladılar. İstifa baskısına boyun eğmeyen işçiye ise patron tarafından silah çekildi.

Patronun silahı işçinin başına dayadıktan sonra “Ya yaşamayı ya ölmeyi seç, yaşamak için ise istifa et!” diyerek silah zoruyla sendikadan istifa ettirmeye çalıştığı öğrenildi.

Silahıyla birlikte gözaltına alındı

İstifa etmeme konusunda kararlı olan baş temsilci odadan ayrıldıktan sonra sendika yöneticileri ile jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınan silahına el konulduğu, karakoldaki ifadesinde ise işçiyi tehdit etmediğini ileri sürerek avukatı gelmeden ifade vermeyeceğini söylediği öğrenildi.

soL'a konuşan DİSK Tekstil Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Başak süreci takip ettiklerini ve işçiye zorbalık yapmaya çalışan hiçbir patrona geçit vermeyeceklerini söyledi.

Sendika yetkilileri bu hafta konuya dair geniş katılımlı bir eylem düzenleneceğini ve tüm emekten yana kişi ve kurumları bu eyleme davet ettiklerini belirttiler.