'Silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler' demişti, karar açıklandı

TBMM'deki 2019 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Hulusi Akar'ın, dava arkadaşları cezaevindeyken “Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini belirterek “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.

Akar CHP'li Özel'in kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 500 bin lira tazminat istemişti. Mahkeme 15 bin liralık tazminata hükmetmişti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özel'in 15 bin lira tazminat ödemeye yönelik mahkeme kararını kaldırdı. Kararda “Davacının siyaseti seçmekle, davalının paylaştığı değerlendirmelere yönelik eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğu ve sözlerin kişilik haklarına saldırı kabul edilemeyeceği, tazminat koşullarını oluşmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.