Sedat Peker: Ben her şeye hazırım, buyursunlar gelsinler

Geçtiğimiz yıl yayınlamaya başladığı videolara ve sosyal medya kullanımına yasak gelen ülkücü mafya Sedat Peker'in sosyal medya kısıtlamasının kısmen kaldırıldığı belirtilmiş, Peker de Twitter'dan retweetler ve beğenilere başlamıştı.

Peker'in yeniden videolara başlayacağı iddiaları da gündeme gelirken, Halk TV ekranlarında yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında gazeteci İsmail Saymaz, Peker'in yakın çevresinden edindiği son durumu aktardı.

'Beğeni izni aldı'

Peker'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uyguladığı sosyal medya kısıtlamasında 'like' izni aldığını belirten Saymaz şunları söyledi: "Like izni aldığını öğrendim. Yani beğeni izni. Şimdi dün itibariyle retweet yapmaya başladı. Kendisine gelen mesajları aktif bir şekilde paylaşmaya başladı. Ben bugün yakın çevresine sordum. Ne oluyor? Ben bir de şundan şüphelendim. Eleştiriyoruz başka, Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a gitmişken, neden Sedat Peker bir anda aktifleşti diye içime bir kurt düştü. Ne oluyor yani ne yapmaya çalışıyor? Acaba orada birileri bir şey mi istediler?

İlk paylaştığı twitler alevilik ile ilgili twitlerdi. Dediler ki Peker bu tip twitler de paylaşarak Alevilik ile ilgili hassasiyetini de ortaya koyuyor. Yaptığı ihlal aslında tek taraflı bir ihlaldi. Ama yakın çevresine söylediğine göre 'bu konuda tepkimi göstermeseydim, beni sevenler taraftar olanlar yuh artık diyeceklerdi. O yüzden tepkimi gösterdim' demiş. Bu aslında alevilik ile ilgili meselede tavrını ortaya koyma isteğinden bu türden beğeni ve retweetleri yaptığını gösteriyor"

'Ben her şeye hazırım, buyursunlar gelsinler alsınlar'

Saymaz, "O çevrenin iddiasına göre, Cumhurbaşkanı ile birlikte Suudi Arabistan'a heyetten birileri buraya gelmişken, Peker'in BAE'den Türkiye'ye iadesi için Suudiler'den yardım isteyelim gibi bir talepte bulunmuşlar. Bu olmuş mu bilmiyorum. Peker çevresinin iddiası böyle. O da 'bunlar beni tanımıyorlar. Beni sünnet çocuğu zannediyorlar' şeklinde bir ifade kullanmış. Dolayısıyla kendisi ile ilgili iade için bir çaba olduğunu duyumuna ulaşınca bu türden paylaşımlara başlamış. Diyor ki 'herhalde onlar beni kendileri ile karıştırıyorlar. Ben sünnet çocuğu değilim.' Bu konu ile ilgili arayanlara da 'ben her şeye hazırım, buyursunlar gelsinler alsınlar' diyormuş" aktarımında bulundu.

Yeni video iddiası

Peker'in yeniden videolar çekmeye başlayıp başlamayacağıyla ilgili de bilgi veren Saymaz, "Şimdi bir spekülasyon oluşmuş galiba, pazar günü video çekecek... Bunu da sordum. Böyle bir hazırlığı yokmuş. Ancak kendisinin çevresine aktardığı seçime doğru, zamanını kendisinin tayin edeceği bir tarihte bir helalleşme videosu çekeceği yönünde. Tekrar Youtube videoları çekecek. Ama bunun zamanını kendisi tayin edecekmiş" dedi.