Sıla Şentürk'ün katiliyle ilgili skandal rapor

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk geçtiğimiz 16 Şubat'ta ailesinin zorla nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'le ilgili çıkan adli tıp raporunu paylaştı.

Dernek açıklamasında raporun Gökçek'in "simulatif davranışlar sergilediği" yönünde geldiğine yer verilerek duruma tepki gösterildi.

Paylaşımda, "Sıla’yı canavarca hisle öldüren katil, pek çok kadın katili gibi 'deli taklidi' yapıyor. Kanmıyoruz, hesap soruyoruz" denildi.

Davayı dernek adına takip eden avukat Hande Gündoğdu da "Raporda katilin deli taklidi yaptığı tespit edilerek cezai ehliyetinin tam olduğu bildiriliyor" ifadesini kullandı.