16 yaşındaki çocuk zorla nişanlandırıldığı kişi tarafından katledildi!

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesinin zorla nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü.

DHA'nın aktardığına göre, Şentürk'ün boğazını kesen saldırgan Gökçek evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde, işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.