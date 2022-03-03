Sıla Şentürk davasının avukatı soL'a konuştu: Sıla'nın daha önce dinlenmesi gerekirdi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği geçtiğimiz günlerde katledilen Sıla Şentürk'ün davasını üstlendiğini duyurmuştu. Derneğin ve davanın avukatlarından Hande Gündoğdu dosyayı soL'a değerlendirdi.

Hande Gündoğdu olayın ailenin şikayeti üzerine 22 Mart 2021 tarihinde adliyeye yansıdığını ve 23 Mart'ta Hüseyin Can Gökçek'in "çocuğun nitelikli istismarı ve hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Gökçek'in sadece 36 gün tutuklu kaldığını ifade eden Gündoğdu 15 yaşını ikmal etmemiş bir kız çocuğunun cinsel ilişkiye rızası aranamayacağını, bu suçun tutuklu yargılanmayı gerektirdiğini söyledi.

Gökçek'in mayıs başında tahliye olup tutuksuz yargılanmaya başladığını belirten Gündoğdu Gökçek hakkında "haftada bir imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde bir adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

11 Kasım 2021 tarihinde istismar dosyasının ilk celsesinin görüldüğünü söyleyen Gündoğdu duruşmada Hüseyin Can Gökçek'in vermesi gereken imzaları hiç vermediğinin ortaya çıktığını da belirtti. Gündoğdu "Buna rağmen 11 Kasım'daki celsede sanığın imza yükümlülüğün kaldırılmasına karar verilmiş" dedi.

11 Kasım'daki duruşmada Sıla'nın yeniden ifade vermek istediğini ve farklı bütün gerçekleri anlatmak istediğini söylediğini belirten Gündoğdu "aslında heyetin ya o anda, ya da çok kısa süre sonra bu çocuğu dinlemesi gerekiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Gündoğdu "Sıla'yı dinlemek için duruşmanın ikinci celsesinin yapılacağı 3 Mart tarihine gün veriliyor. Sıla bugün dinlenemedi, çünkü duruşmaya 16 gün kala istismarcısı tarafından katledildi" dedi.