Geçtimiz günlerde katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün davasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi. Davaya dernek avukatları Hande Gündoğdu ve Hediye Gökçe Baykal'ın bakacağı duyuruldu.
Dernek açıklamasında "Sevgili küçüğümüz #SılaŞentürk’ün davasını üstlendik. Sıla’nın ölümünde geniş bir kalabalığın izi var. Tüm sorumlulardan hesap sorulmasını sağlayacağız. Sıla 16 yaşındaydı. Avukatlarımız @allegrande @GunHande" denildi.
Sevgili küçüğümüz #SılaŞentürk’ün davasını üstlendik.— Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) February 23, 2022
Sıla’nın ölümünde geniş bir kalabalığın izi var.
Tüm sorumlulardan hesap sorulmasını sağlayacağız.
Sıla 16 yaşındaydı.
Avukatlarımız @allegrande @GunHande pic.twitter.com/lSgpzoFwse