Sıla Şentürk'ün davasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Sıla Şentürk'ün davasını üstlendiğini duyurdu. 

Haber Merkezi

Geçtimiz günlerde katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün davasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi. Davaya dernek avukatları Hande Gündoğdu ve Hediye Gökçe Baykal'ın bakacağı duyuruldu. 

Dernek açıklamasında "Sevgili küçüğümüz #SılaŞentürk’ün davasını üstlendik. Sıla’nın ölümünde geniş bir kalabalığın izi var. Tüm sorumlulardan hesap sorulmasını sağlayacağız. Sıla 16 yaşındaydı. Avukatlarımız @allegrande @GunHande" denildi. 

 