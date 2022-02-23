Geçtimiz günlerde katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün davasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi. Davaya dernek avukatları Hande Gündoğdu ve Hediye Gökçe Baykal'ın bakacağı duyuruldu.

Dernek açıklamasında "Sevgili küçüğümüz #SılaŞentürk’ün davasını üstlendik. Sıla’nın ölümünde geniş bir kalabalığın izi var. Tüm sorumlulardan hesap sorulmasını sağlayacağız. Sıla 16 yaşındaydı. Avukatlarımız @allegrande @GunHande" denildi.