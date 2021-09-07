İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada verilen cezaların gerekçesini açıkladı.
Gerekçeli kararda şöyle denildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Şike kumpası' davasında gerekçeli karar açıklandı: Bilerek Fenerbahçe'ye çevrildi
'Şike' soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen hükümlerin gerekçesi açıklandı.
Haber Merkezi
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada verilen cezaların gerekçesini açıkladı.
Gerekçeli kararda şöyle denildi: