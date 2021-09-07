'Şike kumpası' davasında gerekçeli karar açıklandı: Bilerek Fenerbahçe'ye çevrildi

'Şike' soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen hükümlerin gerekçesi açıklandı.

Haber Merkezi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada verilen cezaların gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Futbol dünyasına yön vermek ve nüfuz ederek yönetmek isteyen örgüt, bu kapsamda elindeki emniyet ve yargı yapılanmasında faal olan örgüt üyeleri ile operasyonel faaliyetlere bu kapsamda hız vermiş bahis ve şike iddiaları üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendirmek suretiyle tüm eylemlerini yasal bir görünüme ve temele sahipmiş gibi göstererek adli soruşturmaya başlamış ancak başlanılan soruşturmanın kapsamını genişletmek ve tüm kamuoyunun dikkatini çekmek ve yaratmak istediği algı için söz konusu soruşturmanın yetki ve görev alanlarını ihlal ederek, bilerek ve isteyerek soruşturmanın yönünü federasyon ve özelikle Fenerbahçe Spor Kulübüne çevirmiştir.

...Maneviyatları modifiye edilmiş, milli duygularından ve benliklerinden arındırılmış mankurt bir hayata adanmış örgüt üyelerinin bu örgüte adanmışlığı ile tıpkı 17/25 Aralık ve 7 Şubat MİT kumpasında olduğu gibi Fenerbahçe Spor Kulübüne ve dolayısıyla Türk futbol camiasına kumpası tamamıyla örgütün çıkar amaç ve hedeflerinin bir ürünüdür."

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