Şikayetçi olduğu saldırgan tarafından başından vuruldu

İstanbul Kadıköy'de Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda 2 gün önce meydana gelen olayda, restoranın içinde bulunan Tolga Ergen (44), kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla Demet S.'yi (38) başından vurarak yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Ergen'in üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Daha önce şikayet etmiş

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı ancak tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den “tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği 3 kez “kasten yaralama" ile “tehdit" ve “hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in “kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. (İHA)