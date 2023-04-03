Siirt'te 4 kişilik aile soba gazından zehirlendi

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, Tınaztepe Mahallesi'nde 2 katlı evin alt katında oturan Özhan ailesine ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde adrese gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, Şefik, Nurullah, Helin ve Eslem Esin Özhan'ı hareketsiz buldu.

Sağlık durumları iyi

İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Özhan ailesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.