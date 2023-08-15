Siirt ve Bingöl'de orman yangını

Siirt'tin Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyü mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ve personelleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yangının söndürülmesi için destek istendi.

Bingöl'deki yangına müdahale sürüyor

DHA'da yer alan habere göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 2 itfaiye, 3 iş makinesi, 50 orman işçisi, bazı sivil toplum kuruluşları ve jandarmaya ait 1 helikopterle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.