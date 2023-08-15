Meteoroloji'den sıcaklık ve şiddetli sağanak uyarısı: 6-10 derece daha yüksek

Meteoroloji 15 Ağustos'a gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sabah saatlerinde Marmara'da kısa süreli sağanak bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmede ''Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor'' denildi.