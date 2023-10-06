'SİHA'yı ABD vurdu' diyemeyen Fidan, Blinken'la görüştü: 'Düşürülmesi mekanizmayı etkilemeyecek'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede, Fidan'ın "bir müttefik" olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yle birlikte çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini "kuvvetli" ifadelerle Blinken'ın dikkatine sunduğu ve Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki "terörle mücadele" operasyonlarının "kararlı bir şekilde" devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Bilgilendirmede, "Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir Sihamızın düşürülmesi bağlamında sözkonusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır" ifadelerine de yer verildi.

Ayrıca iki Bakan'ın NATO'nun genişlemesini ele aldıkları öğrenildi.

Dışişleri, SİHA için ABD'ye tepki göstermemişti

Suriye'de Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürülmesine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir açıklama yapmıştı.

Pentagon, ABD birliklerine yarım kilometre yaklaşan Türk SİHA'sını "meşru müdafaa" kapsamında F-16 savaş uçaklarıyla vurduklarını resmi olarak duyurmuştu.

Pentagon açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) herhangi bir açıklama gelmezken Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün öğle saatlerinde çok ılımlı bir açıklama yapmış ve SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü doğrulamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını Milli Savunma Bakanlığı'nın değil Dışişleri'nin doğrulaması, düşürülen SİHA'nın TSK'ya değil MİT'e ait olabileceği fikrini kuvvetlendirmişti.

Öte yandan, Dışişleri'nin SİHA'nın "kaybının" tarafların farklı teknik değerlendirmelerinden kaynaklandığını öne sürmesi dikkat çekmişti.

Daha önce Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolündeki enerji tesislerini de "meşru hedefimiz" diye niteleyen ve ABD'yi kastederek "üçüncü taraflar"a bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yapan Hakan Fidan'ın bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin SİHA'yı düşürmesine tepki gösterilmemişti.

Bakanlık SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünüyse şu ifadelerle doğrulamıştı:

"Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır."