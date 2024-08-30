SİHA düştü, taraflar toparlamaya çalışıyor: Irak 'düşürüldü' demedi, Türkiye 'hadise' dedi

Irak’ın Kerkük kentinde dün sabah saatlerinde bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) düştüğü, aracın Türkiye’ye ait olduğu açıklanmıştı.

Kerkük Hava Savunma Komutan Yardımcısı Abdülselam Ramazan olay yerinde yaptığı açıklamada, Süleymaniye yönünden gelen aracın Çiman bölgesinde hava savunma güçlerince düşürüldüğünü, aracın Türkiye’ye ait bir SİHA olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı 'düştü' dedi

Ancak konuya ilişkin daha sonra Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Birimi’nce yapılan açıklamada aracın “düşürüldüğü” bilgisine yer verilmedi.

Açıklamada Irak Hava Savunması’nın sabah saat 09.30’da Kerkük üzerinde tespit ettiği ve rotası hükümet binaları, önemli ekonomik merkezler ve Kerkük şehir merkezi olan aracın güvenlik güçleri ve uluslararası koalisyon güçlerince kimliği belirsiz olarak tespit edildiği kaydedildi.

Aracın saat 10.30'da “şehrin içine düştüğünün fark edildiği” ve Türkiye’ye ait olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada "düşme nedenlerinin ve kazanın koşullarının belirlenmesi amacıyla” adli kanıt, hava savunma ve drone operatörlerinden oluşan teknik bir çalışma ekibi oluşturulduğu belirtildi.

Dışişleri'nden 'Kerkük'teki hadise' açıklaması

Ankara’dan olaya ilişkin henüz tek açıklamaysa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapıldı. Keçeli X sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada “Kerkük’te yaşanan hadise” ifadesini kullandı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın açıklamasını alıntılayan Keçeli “Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır” diye belirtti.

Keçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.

Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir.

Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

Son dönemde PKK’nın Irak’ta ‘yasaklı örgüt’ ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara’da imzalanan ‘Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı’ bu yaklaşımın ürünleridir.

Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır.”

Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk bakanlar toplantısının yapıldığı gün gerçekleşti

Öte yandan düşürülen aracın Aksungur SİHA’sı olduğu belirtilirken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama yapılmaması SİHA’nın MİT tarafından kullanıldığı kanısını güçlendiriyor.

Bugün Türkiye gazetesi SİHA’yı düşüren silahların Kerkük Havalimanı’ndan ateşlenen Fransa menşeli 3 roket olduğunu ve SİHA’nın İran’a yakın güçlerce düşürüldüğünü iddia etti.

Süleymaniye merkezli Kürt haber kaynaklarının iddiasına göreyse SİHA’yı düşüren roketler yakın bir zamanda ABD’nin IŞİD’e karşı mücadele gerekçesiyle yeniden birlik gönderdiği K-1 hava üssünden ateşlendi.

Öte yandan olayın Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar arasında, Irak'ı Türkiye'ye bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi için ilk ortak bakanlar toplantısının İstanbul’da yapıldığı gün gerçekleşmesi dikkat çekti.