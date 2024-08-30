Kayıp Narin'i iki çubuk ve terlikle arayanlar: AFAD bu saçmalığı akredite edecek mi?

21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kayboldu.

Narin'in bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken dün Show TV de arama çalışmalarına dair canlı bir yayın yaptı.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeden son gelişmelere dair bilgiler veren muhabir, ARAF isimli arama kurtarma ekibini tanıttı ve "Beyefendi elinde tutmuş olduğu alet vasıtasıyla Narin'e ait bir iz arıyor" dedi.

O sırada görüntülere yansıyan kişinin üzerinde söz konusu oluşumun önlüğü ve şapkası, elinde de muhabirin bahsettiği "alet" vardı.

Alet mi? Narin'in terliği ve 90 derecelik iki çubuk...

Muhabir "Narin'i bulacak aleti" anlatmaya devam etti:

"Daha önce de kendileri bu şekilde kayıp şahıslara ulaşmışlar. Tekniğini de şöyle söylüyor 'Kayıp şahsa ait bir eşya, mümkünse bir ayakkabısı, terliği benim elimde olacak'. Bu cihazı kullanarak Narin'e ait bir iz bulmayı hedefliyor beyefendi."

Muhabir "aletin" nasıl bir yöntemle çalıştığını soruyor, "arama kurtarma personeli" ise "Bu kan grubuyla çalışır. Gösteriyor bu" yanıtını veriyor.

Hayır. Bu görüntüler, yayında zaman doldurmak ve dikkat çekmek için geçmişte sık sık haberleştirilen "Odun parçasıyla su kaynağı buldu" başlıklı haberlerden bir kesit değil. Bu haber ulusal çapta yayın yapan bir kanalın haber bülteninde yayınlanmış, günlerdir kayıp olan 8 yaşındaki bir çocuğun arama çalışmasına dair görüntüler...

Yapılan haberin meslek ilkelerine uymamasını bir yana bırakırsak, arama kurtarma ekibi oldukları iddiası taşıyan bu oluşumun çalışmalara katılmasına nasıl izin veriliyor? AFAD'dan eğitim alan ve kurumla çeşitli çalışmalara katılan bu oluşum, akredite edilerek başka operasyonlara da katılacak mı?

Kurucusu ÖSO militanı

Peki, ARAF Arama Kurtarma'yı kim, ne zaman kurdu?

ARAF Arama Kurtarma, geçmişte Ardeşen Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış olan Murat Kutanis tarafından kuruldu. Kutanis ARAF’ı kurmadan önce, TSK'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) isimli cihatçı grup için faaliyetler yürütüyordu.

Yeri geldi ülkücü mafya Sedat Peker'in cihatçılara yolladığı askeri malzemeleri cepheye ulaştırdı, yeri geldi Suriye'de eline silah alıp savaştı, yeri geldi Afrin duvarlarına "Erkek tarafı geldi, kız tarafı nerede" yazdı.

Ancak Kutanis'in silah sevdası Türkiye'ye döndükten sonra da devam etti. Birçok fotoğrafında silahla poz veren Kutanis, Tunceli il sınırı levhasının önünde silahla çekildiği fotoğrafı hiç çekinmeden "Biz bu devletin öz evlatlarıyız. Devletimizin ihtiyaç duyduğu her yerdeyiz" notuyla paylaştı.

Dört ayda çalışmalara katıldılar, bir protokol imzaladılar

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Kutanis'in paylaşımları kısa bir süre önce ÖSO, silah, bozkurt işareti fotoğraflarından ARAF Arama Kurtarma'ya ilişkin fotoğraflara dönüştü.

soL'un edindiği bilgilere göre ARAF Arama Kurtarma, 11 Nisan'da Murat Kutanis öncülüğünde kuruldu.

Mayıs ayında Kutanis ve oluşumun gönüllülerden oluşan personeli AFAD'dan eğitimler almaya başladı: Deprem arama ve kurtarma eğitimi, birey ve aileler için afet bilinci eğitimi, kişisel stres yönetimi, liderlik programı, afet risklerini azaltma programı, afet risklerini anlama programı...

Oluşum kısa süre içinde AFAD ekipleriyle birlikte çalışmalara katılmaya ve operasyonlar yürütmeye başladı. Hatta oluşum geçen ay AKP’li Hassa Belediyesi'yle işbirliği protokolü imzaladı.

AFAD'a akreditasyonları yapılacak mı?

Katıldığı son operasyonda iki çubuk ve bir terlikle kayıp Narin'i "arayan” ARAF Arama Kurtarma, çalışmalarına devam edecek mi, AFAD’la operasyonlara katılacak mı?

AFAD tarafından kurulan akreditasyon sistemiyle Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi içerisinde faaliyet göstermek isteyen STK, özel sektör kuruluşları ve gönüllü bireylere uygunluk belgesi verilmesi durumunda bahse konu kurum ve kişiler AFAD koordinasyonunda faaliyet gösterebiliyorlar.

AFAD, AKP'nin, afet durumlarındaki çalışmaları merkezileştirmek ve koordine etmek için yarattığı kurum.

Kağıt üzerinde makul gelen fikir, beceriksiz kadrolar, yanlış politikalar, hükümetin kötü tercihleri, sözde eğitimler gibi sayısız açık nedeniyle, kurulduğu günden bu yana tüm afet durumlarında skandal niteliğinde uygulamalara yol açtı.

Yine de AFAD nezdinde akredite olmak, afet durumunda tüm bu merkezi koordinasyonun parçası olmak anlamına geliyor.

soL’un edindiği bilgilere göre ARAF da akreditasyon sürecini başlatmış bulunuyor. Eğer oluşumun akreditasyonu onaylanırsa, evet, ARAF iki çubukla insan aramaya devam edecek.

Uzmandan soL'a ARAF değerlendirmesi

soL, ARAF'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüleri, arama kurtarma alanında otuz yıllık deneyimi olan bir uzmana incelettirdi.

Uzman, gerek kentsel gerek doğa ortamında yürütülecek olan operasyon ve destek faaliyetleri için ilkyardım, navigasyon, vb. temel eğitimlerle doğada arama, köpekli arama ve çeşitlendirilebilecek özel branş eğitimlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

“Bu branşlardan birinde aktif olabilmek için eğitimlerin tamamlanması, tatbikatlarla desteklenmesi ve akredite olunması gibi aşamalar ortalama 1 yıl ve üzerindedir” diyen uzman, söz konusu faaliyetlerin ancak özel üretilmiş ekipmanlar, kıyafetler ile uluslararası standartlar dahilinde bilimsel teknik ve imkanlarla icra edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ARAF Arama Kurtarma’nın orman yangınına “müdahale ettiği” videoyu yorumlayan uzman şu ifadeleri kullandı:

“Videoda görüldüğü gibi sıradan günlük kıyafetler ile Orman Genel Müdürlüğü’nden eğitim almamış kişiler - giysi ve davranışlarından anlıyoruz - bu tür müdahalelerin içinde bulunmamalı. Örneğin giysiler aleve, ısıya dayanıklı malzemelerden üretilmeli ve belirli uluslararası standartlarda olmak zorundadır. Burada hiçbirini göremiyoruz bu hali ile kişilerin can güvenliği de tehlikeye atılmakta.”

Uzmanın, ARAF ve AKUT ekiplerinin Fırtına Deresi’nde yan yana geldiği operasyona yönelik değerlendirmeleri ise şöyle:

"Suda arama özel eğitim, ekipman ve donanım gerektirir. Kask yok, can yeleği yok, su giysisi yok. Bu kişiler akıntıya kapılabilir. Ayrıca bu videoda tam donanımlı ve eğitimli AKUT ile ARAF’ın yan yana olması iyi ve kötü örneği açıkça gösteriyor."

Son olarak ARAF’ın “köpek çalışmasına” dair videoyu da inceleyen uzmanın değerlendirmesi şöyle oldu:

“Arama köpekleri öncelikle uygunluk testlerinden geçmekte, uygun olanlar eğitime alınmaktadır. Ardından doğa ve kentsel arama çalışmalarında kullanılacak köpekler, yaptığı işe uygun olarak uluslararası standartlarda ve bilimsel eğitim metotları ile yetiştirilmektedir. Köpeklerin tabii olduğu eğitimler gerçek koşullar birebir simüle edilerek verilmekte ve sonrasında sınav yapılmaktadır.

İlaveten köpek sahibi de koku teorisi, bulma olasılığı hesaplama, arama teknikleri, köpek davranışları gibi konularda eğitimden geçmektedir ve sonrasında köpekleri ile ilgili yeterlilik sınavlarından geçerek göreve hazırlanmaktadır."