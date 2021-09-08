Sigorta şirketlerinden 'hasar' oyunu: 10 bin liralık hasarın artık 3 bin lirası ödenecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik kazalarında kusuru olmayan araç sahiplerine ödenen tazminat tutarının hesaplanmasında kullanılacak yeni formül taslağını görüşe açtı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, değer kaybı hesaplama formülü adı verilen taslak düzenlemenin uygulanması halinde şirketlerin araç sahiplerine ödeyeceği tazminatın yaklaşık 3'te 1'e düşeceği ifade ediliyor.

Taslağı değerlendiren Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Başkanı Mesut Cemil Boyner, formülün halkın yararı yerine şirketlerin çıkarı gözetilecek şekilde ayarlandığını söyledi.

SEDDK'nın görüşe açtığı taslak düzenlemenin Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırılık teşkil ettiğini belirten Boyner, “Ali Kemal'i değiştirip Kemal Ali yapmışlar. Anayasa kararlarını hiçe saymışlar. Amaç şirketlerin kasasını doldurmak. Formül böyle çıkarsa yargıya gider yine iptal ettiririz” dedi.

Başkan Boyner, düzenleme yüzünden milyonlarca araç sahibinin kusuru olmadığı halde eskisine göre daha düşük tazminat almak zorunda kalacağını belirtirken, “Bu taslak formülle, kusursuz olduğu halde kaza sonucu aracının değeri düşen araç sahiplerine sigorta şirketlerinin ödeyeceği değer kaybı tazminatı tutarı düşürülmek isteniyor. Formülün hazırlanış amacı budur. Mevcut durumda, kaza öncesi aracının değeri örneğin 100 bin lira olup kaza sonrası 90 bin liraya düşen vatandaşa şirketler 10 bin lira tazminat ödeyip zararı gideriyor. Yeni düzenlemeyle ise 10 bin lira yerine 3 bin lira ödeyecekler. 7 bin lira sigorta şirketlerinin cebine kalacak. Vatandaş mağdur olacak” dedi.