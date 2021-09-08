Elektriğe bir zam daha geliyor!

Son olarak temmuz ayında elektriğe yüzde 15'lik bir zam gelirken, ekim ayında yüzde 20 oranında bir zam daha geleceği belirtiliyor.

Doğalgazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapılmıştı.

Yapılan bu son zammın "elektrik üretim maliyetini artırdığı" belirtilerek, ekim ayında elektriğe zam geleceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, elektrikte en az yüzde 20 fiyat artışı beklediklerini belirten Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, “Dövizle geri alım garantisi ve dövizdeki artış da düşünüldüğünde bu zam kaçınılmaz” dedi.