Sığınmacı karşıtı pankart asan kişiler serbest bırakıldı

İstanbul'un çeşitli yerlerine sığınmacı karşıtı pankartlar asmalarının ardından gözaltına alınan 6 kişi yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Avukat Afşin Hatipoğlu, pankartları asan Semir Y., Ahmet Ç., Ersin A., Mert G., Yavuz A. ve Hüseyin B.'nin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını duyurdu.
İstanbul'un farklı noktalarına "Ülkemde mülteci istemiyorum" ve "Hudut namustur" pankartları asan ve "Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan gruptan 6 kişi gözaltına alınmıştı.