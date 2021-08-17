'Öfkeli Genç Türkler' imzalı pankartları asan 6 kişi gözaltında: 'Lideriniz bu mu?' sorusu

İstanbul'un farklı noktalarına "Ülkemde mülteci istemiyorum" ve "Hudut namustur" pankartları asan ve "Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan gruptan 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Avukat Ali Gül, "Gözaltına alınan gençleri Çağlayan'a sevk ediyorlar, ben de Çağlayan'a geçiyorum" derken, Terörle Mücadele’ye sevk edilen isimlerin ifadelerinin burada alınacağını söyledi.

Gül, "Arkadaşlardan birinin telefonuna bakmışlar, 'reis' diye hitap ettiği pimapenciyi gösterip lideriniz bu mu diye sormuş polisler. Pardon filmi gibi" dedi.