Sigaraya zam geldi, içkiye de yüksek oranlı zam geliyor

Sigara grupları fiyatlara zam yapmayı sürdürüyor.

TELE1’den Egehan Erkün’ün haberine göre, Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, KT&G sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini belirtti. Zamlı fiyat listesi 4 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Önümüzdeki aylarda da zamların devam edeceğini belirten Aybaş, alkollü ürünlere de yüksek oranda bir zam beklentisi olduğunu söyledi. Aybaş, "Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor" dedi.