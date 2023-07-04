Aziz Yıldırım: FETÖ bütün partilerin içinde

Fenerbahçe Gönülleri Derneği’nin düzenlediği ‘3 Temmuz'un Dünü Bugünü Yarını’ etkinliğinde konuşan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, uyarılarda bulundu.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre “Sanmayın ki FETÖ bitti” diyen Aziz Yıldırım “Yargıda başka kurumlarda başka tarikatların içindeler be uykudalar. Devleti be herkesi uyarıyorum bunlarla mücadele bitmedi. Bütün partilerin içinde FETÖ var. ByLock çıkıyor, ‘Bu bizden affettik’ deniliyor. Fakir bir adamın telefonunda varsa atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yok edilmeye çalışan bir kurum, askerlik kurumu… Türkiye’nin anayasasında bekçisi olan kurumun yok edilmesi. Nasıl yok edecekler, vesayet anlatımıyla birlikte kamuoyunda basını, yazılı, sözlü, ben sen… Hepimiz inandırıldık, ‘Asker ihtilal yapar’ diye. Ama sonunda geldik, gördük ki asker ihtilal yapmıyor. Sivil insanlar da ihtilal yapıyor. Kim bu, örgüt, FETÖ örgütü… Bu örgütü, komünizmle mücadele edeceğim diye devlet kurdu. Komünizmle mücadele altında dernek kurdular. Sonra ne oldu, o dernek evrim gösterdi, FETÖ örgütüne döndü. 40-50 sene önce kurulan bu yapı, ileride Türkiye Cumhuriyeti’ni başka yollardan ele geçirmek üzere icraata başladı. Nereye geldik, bu askerleri yok ettik. Bütün yargıyı ele geçirdi. Emniyetteki bütün operasyonları, kendilerine bağlı yetişmiş çocuklara verdi.”

'Bu dava şike davası değil'

3 Temmuz süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım “Şike davası diye bu davayı görürseniz, yanılırsınız. Bu dava yine söylüyorum şike davası değil. Teşvik davası değil. Bu dava, Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmek, onun yerine yeni bir cumhuriyet kurma, Atatürk’ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyet’i ortadan kaldırma davası… Hesap kitap bu” dedi.