Galatasaray ENAG'lı enflasyon açıklamasını düzeltti

Galatasaray Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında sponsorluk anlaşmasında enflasyona göre artış oranı için TÜİK ve ENAG'ın açıklayacağı oranların ortalamalarının alınacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra "düzeltme" başlığıyla yapılan yeni açıklamada artış hesabında TÜİK ve ENAG detayı yer almadı.

Açıklamada Galatasaray ile stat isim sponsorluğu için Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtilmiş, bedelin 2023-2024 futbol sezonu için 213 milyon 600 bin lira artı KDV olduğu açıklanmıştı.

KAP’a bildirilen açıklamada “Takip eden sezonlarda Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir” ifadesi yer almıştı.