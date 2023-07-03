ENAG Haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG'in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 8,54 arttı. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 108,58 olarak gerçekleşti.

E-TÜFE'deki yılbaşından itibaren artış oranı ise yüzde 50,53 oldu.

TÜİK Çarşamba günü açıklayacak

Öte yandan enflasyon verilerini ayın 3’ünde açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurban Bayramı tatili nedeniyle Haziran ayı enflasyonunu 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.