Sigaraya zam geldi: En pahalı sigara 19,50 lira oldu

Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

Haber Merkezi

Ekim ayında bir zam da sigara fiyatlarına geldi.

Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Aybaş'ın sosyal medya paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

Zamlı sigara fiyatları

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

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LPG’ye tekrar zam geliyor

LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.