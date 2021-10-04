Sigaraya zam geldi: En pahalı sigara 19,50 lira oldu

Ekim ayında bir zam da sigara fiyatlarına geldi.

Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi.

Aybaş'ın sosyal medya paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

Zamlı sigara fiyatları

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.