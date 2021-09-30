LPG’ye tekrar zam geliyor

Bir önceki zammın üzerinden henüz 6 gün geçmişken LPG'ye yeni zam yolda.

Sözcü’nün akaryakıt sektörü kaynaklarından aktardığı bilgiye göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı.

LPG’ye yapılacak zammın pompa fiyatına da yansıyacağı belirtildi.

Yakıtlara gelen zamlar EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için yapılacak zammın pompa fiyatlarına da yansıyacağı ifade edildi.

LPG fiyatına 24 Eylül’de de 15 kuruş zam yapılmıştı. Fiyat artışının ardından Ankara'da ortalama 5.09 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıkmıştı.

Benzine de zam gelmişti

Dün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapıldığı, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımadığı ifade edilmişti.

Zamla birlikte LPG’nin litresi İzmir’de 5.81 TL’ye, İstanbul’da 5.91 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş olacak.