Sigara zammına ilişkin ilk detaylar belli oldu

Sigara ve içkide ÖTV'ye yüzde 47,40 oranında zam yapıldığı haberi sonrası zam tartışmaları sürüyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, verginin artırıldığı için içki ve sigara fiyatlarına en az yüzde 15 ila yüzde 26 aralığında zam gelecek. Zam sonrası 22 liradan daha ucuz sigara kalmayacak.

Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15,11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.