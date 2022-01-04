Sigara ve içkiye gelen zam sonrası 'dükkanları kapatıyoruz' açıklaması

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi'ndeki artış oranı yüzde 47 oldu.

Söz konusu karar sonrası zincir marketlerin yeni içki fiyatlarını etikete yansıttığını ancak kendilerine bu konuda hiçbir bilgi verilmediğini belirten Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Fiyat geçişini, odalar yerine metro marketten öğreniyoruz. Ayıp artık ayıp. 'Zincir marketlerde sigara satışını durdurdu' haberleri geliyor. Nereye gidecek bu durum" derken, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler" ifadesini kullandı.