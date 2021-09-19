'Sigara bırakma ilacı' Chantix kanserojen madde nedeniyle tamamen geri toplanıyor

ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'nin (FDA) yayınladığı bir bildiriye göre, ilaç şirketi Pfizer, ürettiği Chantix adlı sigara bıraktırma ilacını, kanser riskinin artmasıyla ilişkilendirilen bir bileşeni yüksek seviyelerde içerdiği gerekçesiyle geri toplama kararı aldı.

Basın bildirisinde bir nitrosamin türü olan N-nitroso-varenicline'in bulunduğu Chantix'in 0-5 ve 1 miligramlık tabletlerinin geri toplatıldığı kaydedildi. N-nitroso-varenicline, "teorik olarak insanlarda kanser riskini artırmayla" ilişkilendiriliyor.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, ilacın tedbir amaçlı geri istendiği, ancak sigara içmeye devam etmenin, "teorik olarak insanlarda kanser riskini artırma" durumunun önüne geçtiği savunuldu.

Pfizer, Haziran ayında, sigara karşıtı ilaçların belirli partilerinin dağıtımını dikkatli bir şekilde durdurduğunu ve daha fazla test yapılmasını beklediğini söylemişti.

Şirket, geçtiğimiz aylarda haplarda nitrozamin adı verilen yüksek düzeyde kansere neden olan maddeler bulduktan sonra Chantix'in ABD'de dağıtılan dört partisini daha geri çektiğini duyurmuştu.