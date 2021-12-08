Şiddete uğruyordu: Kadın dayanışması bir kadını esaretten kurtardı

25 yaşındaki E.E. yıllardır ailesi tarafından şiddete maruz kalıyordu. En son Bursa'da yaşarken ailesi tarafından şiddete uğrayan ve Kırklareli'ne kaçırılan E.E. çareyi bir arkadaşı aracılığıyla Kadın Dayanışma Komiteleri’ne (KDK) başvurmakta buldu.

KDK’ya başvurusu üzerine kendisiyle iletişim kurulup durumu hakkında bilgi edinildi. Savcılığa suç duyurusu yapılmasının ardından alınan hukuki önlemlerle birlikte Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri E.E.’yi özgürlüğüne kavuşturmak için yaşadığı yere gitti. KDK üyeleri kolluk yardımıyla E.E.’yi ailesinin evinden aldı.

E.E.’nin ailesi hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı. Hukuki süreçse devam ediyor.

'Kadınlar asla yalnız değil'

Kadın Dayanışma Komiteleri, "kadına karşı şiddetin giderek arttığı bu düzende, kadınların asla yalnız olmadığını, her türlü baskıya ve şiddete karşı birlikte mücadele edeceklerini, hiçbir kadının bu düzene boyun eğmemesi için hem hukuki hem de manevi olarak tüm desteği sunacaklarını, bu zorlu yolu birlikte yürüyeceklerini" ifade etti.