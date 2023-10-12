Şiddet sarmalı büyüyor: Sokak kavgasında silahlar çekildi, okul basan veli öğretmenleri darp etti

Siyasetteki nefret dili ve ekonomik krizle birlikte şiddet sarmalı giderek büyüyor. Bireysel silahlanma artarken, mafyalaşma ve şiddet eğiliminin tırmanmasıyla ülke adeta Teksas’a dönüyor.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gece saat 01.00 sıralarında, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bir markete ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. Polis saldırganları arıyor.

Sultangazi'de bir apartmandan çıkan bir grup tartışmaya başladı. Grupta bulunan iki kişi; tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırırken diğerleri ayırmaya çalıştı. Kısa süre sonra taraflardan biri belindeki silahı çıkararak rastgele art arda ateş etmeye başladı. Kurşunlar kimseye isabet etmedi.

Şiddetin bir adresi de Beylikdüzü oldu. TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda birkaç öğrenciye Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından disiplin cezası verildi. Bir öğrencinin velisi ve yakınlarıysa okula gelerek öğretmenlere saldırdı. Gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.